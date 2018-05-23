Клип Тимати с нецензурным текстом бьет рекорды по просмотрам: видео

Совместный клип рэпера Тимати и поп-исполнителя Егора Крида под названием "Гучи" по задумке стал пародией на тренды молодежи, которые сейчас стремительно изменяются.

Видео всего сутки назад было опубликовано в YouTube и уже набрало свыше семи миллионов просмотров.

В комментариях пользователи сравнили пародию Тимати с недавним новым клипом Филиппа Киркорова. Некоторые комментаторы резко высказались по поводу нецензурной лексики, которая весьма часто звучит в тексте композиции.

"Тимати,у тебя же есть дочка,чему ты её учишь", "Я того г*вна давно уже не видел", "Мозг off", "Сначала Киркоров, теперь вы.Кто следующий? Лепс??? Или мот?", "Мажор сделал пародию на мажора", - написали пользователи под официальной версией видео.

Напомним, в новом клипе Киркорова "Цвет настроения синий" приняли участие российские знаменитости в неоднозначных образах. Сам певец, согласно сюжету, вместе с бандой подростков покупает алкоголь, катается на тележке из супермаркета и показывает окружающим неприличные жесты.