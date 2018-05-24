"Вошел в образ и не вышел": в России задержали актера из популярного сериала про ментов

В Москве задержали за грабеж актера из сериала "Мент в законе" Илью Уткина. Он находился в федеральном розыске.

Как сообщает Telegram-канал Mash, актер примерно месяц назад ограбил квартиру на севере Москвы. По этому поводу возбудили уголовное дело, а Уткина объявили в федеральный розыск.

"Недавно актера остановили дпсники, пробили его по базе и очень обрадовались. Во-первых, можно было взять автограф, во-вторых — похвалу от начальства", – сообщил канал.

Сериал "Мент в законе" впервые вышел на экраны в июле 2008 года. Кого в нем сыграл Уткин, не уточняется.

Напомним, Сергей Безруков снова станет отцом. Актер радостной новостью поделился с поклонниками.