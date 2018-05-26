Жена Шнурова впервые высказалась о разводе

Матильда (Елена) Шнурова прокомментировала новость о разводе с лидером российской группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.

Она побывала на премьере фильма "Дело Собчака", и поделилась в Instagram снимком с Ксенией Собчак.

"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил", - подписала фото Матильда.

В комментариях подписчики стали утешать Матильду, и выразили слова поддержки.

"Это тяжелый период! Держитесь, Вы - осень сильная ! Терпения, удачи и поменьше стресса", "Любое расставание - это маленькая смерть. Нужно это пережить и идти дальше! Все у Вас будет хорошо!", "Мотя - крутая! Держись, все впереди!", - писали юзеры.

Напомним, с Сергеем Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".

С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.