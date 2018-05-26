"Я про*бал свою мечту": Шнуров посвятил стих Матильде

Пара объявила о разводе.
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который сообщил поклонникам, что он и его жена Матильда решили развестись, посвятил ей стихотворение.
На своей странице в Instagram он выложил свое черно-белое фото, под которым написал длинный стих.
Пускай сейчас мне больно очень.
Я ранен, может и убит.
И кровь сочится межу строчек.
Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?
Я рад тому, что ярко, сочно.
Ошибки нет, я не учту.
Мне есть, что вспомнить этой ночью.
Я про*бал свою мечту.
Виновен? Или не виновен?
Хотел, бл*дь, на*бать судьбу?
Любой баран местами овен.
Нет. Я судьбу не на*ебу.
Я есть - кто есть. И хоть ты тресни,
Одень, помой и причеши.
Придется отвечать за песни,
За пляски и раздрай души.
Не сомневайтесь, я отвечу.
То холодно, то горячо.
Вот ночь прошла и сразу вечер.
Мне жизнь выкатывает счет.
Подписчики артиста высказались о том, что шнуров и Матильда были колоритной парой, и их развод – хуже, чем расставание Анджелины Джоли и Брэда Питта.
"Ну как так!? Кассель и Белуччи, Пит и Джоли а теперь и Вы", "Главное оба переживают, обоим тяжело, но все равно разводятся, бред", "Стих - как гимн для тех, кто про*бал мечту!", - писали юзеры.
Напомним, с Сергеем Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".
С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.
Ранее жена Шнурова впервые высказалась о разводе.