"Я про*бал свою мечту": Шнуров посвятил стих Матильде

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который сообщил поклонникам, что он и его жена Матильда решили развестись, посвятил ей стихотворение.

На своей странице в Instagram он выложил свое черно-белое фото, под которым написал длинный стих.

Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит.

И кровь сочится межу строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?

Я рад тому, что ярко, сочно.

Ошибки нет, я не учту.

Мне есть, что вспомнить этой ночью.

Я про*бал свою мечту.

Виновен? Или не виновен?

Хотел, бл*дь, на*бать судьбу?

Любой баран местами овен.

Нет. Я судьбу не на*ебу.

Я есть - кто есть. И хоть ты тресни,

Одень, помой и причеши.

Придется отвечать за песни,

За пляски и раздрай души.

Не сомневайтесь, я отвечу.

То холодно, то горячо.

Вот ночь прошла и сразу вечер.

Мне жизнь выкатывает счет.

Подписчики артиста высказались о том, что шнуров и Матильда были колоритной парой, и их развод – хуже, чем расставание Анджелины Джоли и Брэда Питта.

"Ну как так!? Кассель и Белуччи, Пит и Джоли а теперь и Вы", "Главное оба переживают, обоим тяжело, но все равно разводятся, бред", "Стих - как гимн для тех, кто про*бал мечту!", - писали юзеры.

Напомним, с Сергеем Шнуровым Матильду познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".

С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.

Ранее жена Шнурова впервые высказалась о разводе.