Американская модель поделилась соблазнительным снимком с пляжа

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена на пляже в купальнике.

Соблазнительный снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 895 тысяч лайков.

На фото манекенщица запечатлена лежащей на песке в черном бикини. На снимке можно увидеть часть груди Рен.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть фото можно здесь.