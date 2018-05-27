Джонни Депп приехал в Москву и посетил мавзолей Ленина: видео

Популярный голливудский актер Джонни Депп, известный по роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", приехал в Москву вместе с музыкантами группы Hollywood Vampires.

Как сообщает РенТв, перед концертом Депп решил посетить музей Владимира Маяковского и мавзолей Ленина.

Накануне актер в интервью "Интерфаксу" заявлял, что был в Москве много раз, но мавзолей так посетить и не удалось, поэтому хотел бы туда попасть.

"Так много вариантов, что можно посетить и увидеть в Москве. Хотелось бы посетить мавзолей Ленина, посетить магазин русских музыкальных инструментов. Но все зависит от свободного времени", - сказал Депп журналистам.

Он отметил, что остался под впечатлением от дома-музея советского поэта Владимира Маяковского.

"Несколько раз был в Москве, по большей части представляя фильмы. У меня не было свободного времени. И сегодня первая возможность, когда у меня была возможность посетить музей. Маяковский - один из моих любимых поэтов. Невероятно было посетить место, в котором он жил вместе со своей семьей", - сказал он.

Напомним, Джонни Депп в составе группы Hollywood Vampires выступит в московском спорткомплексе "Олимпийский" 28 мая.

Как ранее сообщалось, фильм "Город лжи" режиссера Брэда Фурмана официально выйдет на экраны 7 сентября 2018 года. Трейлер ленты, главную роль в которой исполнил популярный голливудский актер Джонни Депп, опубликован в YouTube.