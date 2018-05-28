Регина Тодоренко попала в больницу и рассказала о болезни

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась, что у нее диагностировали пиелонефрит (воспалительный процесс с преимущественным поражением канальцевой системы почки).

Врачи заставили лечь в больницу, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

"А потом в почку постучался пиелонефрит… шальная почка дала сбой… P.S.: Хуже было только после галлюциногенных грибов", — написала ведущая.

Напомним, в феврале Регина Тодоренко сообщали, что организм дал сбой — певица попала в больницу. В соцсети телеведущая также показала, чем ее кормили, посмотреть снимок можно здесь.