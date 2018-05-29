"Чудом остались живы". Известный украинский музыкант попал в жуткое ДТП в центре Киева: фото

Гитарист популярной украинской группы Pianoбой Вова Павловский попал в ДТП в центе Киева вместе со своей подругой.

Музыкант ехал на внедорожнике по улице Михаила Грушевского, когда машина сломалась. Как рассказал Павловский в Facebook, он залез под джип, чтобы сделать фото поломки, позвонил в службу эвакуации и СТО, а потом собрался ставить аварийный знак, но в это время в его автомобиль въехал пьяный водитель на Audi Q7 на эстонских номерах. Джип от удара вылетел на встречную полосу и там зацепил Mercedes.

"И тут дикий удар сзади. Я как раз смотрел на правую дверь и она за полмилисекунды вогнулась во внутрь. Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной полосе и там зацепили Mercedes. Я быстро пришел в чувство и спросил у девушки, все ли с ней хорошо и может ли она выйти. Дверь заклинило. Я понял, что действовать нужно оперативно, так как может взорваться баллон с газом. Вытащил девушку из машины и увидел картину Репина: мне в зад въехал чувак на Audi Q7 на эстонских номерах. Он был в мясо пьяный и начал говорить, что позвонит Авакову", — объяснил Павловский.

Далее приехали сотрудники полиции, скорая и сбежались очевидцы произошедшего. Голова и руки гитариста были в крови, поэтому ему понадобилась медицинская помощь. К счастью, ни он, ни его девушка сильно не пострадали.

"Мы чудом остались живы. На мне нет царапин и малая тоже в порядке. Болит жопа и голова, но все ок. Чудесами не повредилась гитара и остальная аппаратура. Но вот тачка — разлупленная в хлам и возобновлению не подлежит, пьяный водитель сидит в СИЗО, а третий чувак — просто в шоке", — добавил музыкант.

Напомним, ранее сообщалось о том, что популярный певец Евгений Осин попал в ДТП.