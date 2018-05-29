Беременная Ириша Блохина рассекретила пол будущего ребенка

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина устроила бейби-вечеринку по случаю второй беременности, на которой и раскрыла пол будущего ребенка.

На своей странице в Instagram звезда поделилась видео, как она и ее супруг 33-летний бизнесмен Алексей Брынзак прокололи огромный черный шар, из которого вылетели шарики поменьше – розового цвета. Это означает, что супруги ждут девочку.

Вторую дочь Блохина будет рожать в Украине, хотя первая дочь Жаклин появилась на свет в клинике Лос-Анджелеса.