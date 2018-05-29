"Как на пробежку...": Вера Брежнева появилась на красной дорожке в спортивном костюме

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть фотографию, которая вызвала жаркие споры в комментариях. Все потому, что певица пришла на красную дорожку музыкальной премии Ru.tv не в платье, как принято, а в спортивном комбинезоне.

На снимке, который исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в черном спортивном комбинезоне со светлыми лампасами.

"Во время показа любимого David Koma в Лондоне я обратила внимание на модный комбинезон в стиле sporty chic. Спорт уже во всем мире не отождествляется с улицей или спортзалом, а стал musthave выбором модниц в сочетании даже с бриллиантами и кутюрными деталями", - подписала фото Брежнева.

Однако подписчики не разделили с певицей увлечение спортивным стилем, и отметили, что ей больше идут нарядные платья.

"Надо было еще гири в руки или на шею привязать. Уже все показали бедные нечем удивить. А так конечно вы стильная красивая женщина. Но на таких встречах лучше быть изящной", "Как на пробежку...", "Спортивный костюм в сочетание с босоножками это ужас! ", "Наряд был не в тему…это факт… ", "Выглядит достаточно безвкусно. Не все модное красиво, тем более на западе", - возмущались подписчики.

Ранее Вера Брежнева поделилась архивным фото с младшей дочерью.