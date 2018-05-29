"В туалете тоже на шпагате сидит?": фото Волочковой на лошади вызвало волну возмущения в Сети

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вызвала жаркие обсуждения в Сети под своим последним фото.

На своей странице в Instagram балерина поделилась снимком, на котором она запечатлена верхом на лошади в шпагате.

Однако поклонники не оценили гибкость Волочковой, и раскритиковали ее выбор обуви и позу.

"Господи, бедная лошадь, и ее "пометили" вареником", "У обеих есть копыта", "Забавно! Лошадка на лошадке…у обеих есть копыта", "Волочкова на коне врастопырку…Ну кого этим можно удивить в наше время?", "Клиника. Вызовите уже Насте скорую", "Она в туалете тоже на шпагате сидит?", - возмущались юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова показала фанатам растяжку, а в ответ получила шквал критики.