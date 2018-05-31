Ани Лорак раскрыла, что любит

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) сообщила, что, в частности, любит белый цвет и море.

Исполнительница поделилась подробностью из личной жизни в Instagram, ее пост за день собрал более 64 тысяч лайков.

"Люблю белый... люблю море… люблю, когда ветер касается лица...", — написала артистка.

Ранее Ани Лорак рассказывала, что на греческом острове Крит во время съемок клипа на песню "Сумасшедшая" она едва не погибла в аварии.