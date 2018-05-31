"Мэрилин наша!". Оля Полякова показала яркий снимок из Парижа

Украинская певица Оля Полякова посетила столицу Франции Париж и выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлено, как поток воздуха поднимает вверх низ ее платья.

Яркий снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 30 тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Ооо, крутяк!) Мэрилин (американская киноактриса Мэрилин Монро — Ред.) Вы наша!)…", — отметила sonya.mischenko.

"Не поддувает?", — поинтересовалась nastia.poyarkova. "Оля, Вы красотка", — считает tanyaaaa_ter.

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети снимком, на котором она запечатлена в сексуальном костюме кошечки, и похвасталась, что ее клип собрал миллион просмотров. Увидеть соблазнительное фото можно здесь.