Савик Шустер изменился до неузнаваемости: фото

Генеральный директор канала 3S.tv Павел Елизаров опубликовал у себя в соцсети фотографии Савика Шустера, на который он держит первые экземпляры своей книги.

"У Савика в руках первый экземпляр его книги... Его эмоции не передаваемы... Никогда его таким не видел. В добрый час", - написал он в Facebook.

Однако пользователи в комментариях отметили, что внешность Шустера очень изменилась. Комментаторы поздравляют журналиста с выходом книги, но и, между тем, отмечают, что он выглядит "великовозрастным".

"Изменился очень", "Какой он без грима... великовозрастный", - написали пользователи под постом Елизарова.

Как ранее сообщалось, Шустер вернется в Украину для того, чтобы прочесть лекцию 1 июня в формате техно-лекции в стиле TED talks на "Мистецьком Арсенале" в Киеве.