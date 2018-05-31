"Сегодня я ягодка!": Наташа Королева празднует юбилей

Украинская певица Наташа Королева, которая сейчас живет в России, отмечает свой день рождения. 31 мая артистке исполняется 45 лет.

На своей странице в Instagram она поделилась фото с записью в ее детском альбоме, которую сделал ее отец. Исполнительница тепло поблагодарила родителей и друзей.

"Спасибо мой папуля за эту запись в моем детском альбоме! Спасибо моя мамуля что рискнула и родила меня, хоть тебе и запрещали врачи иметь второго ребенка! Спасибо мир, что ты принимаешь меня такой, какая я есть и удивительным образом даришь мне по жизни самые сказочные подарки, спасибо друзья, что вы рядом! Спасибо огромному количеству моих поклонников, чьим символом юности я являюсь, за постоянство и вашу многолетнюю преданность! Я родилась 31 мая в четверг в 3:55 аж 45 лет тому назад! В общем, сегодня я ягодка!", - написала певица.

Свой творческий путь певица начала в 3 года – она первый раз вышла на сцену в составе Большого Хора радио и телевидения Украины и исполнила песню "Крейсер Аврора".

Затем в 12 лет в ее репертуаре можно было услышать песни "Куда уехал цирк" и "Мир без чудес".

Карьера Королевой стремительно развивалась, и она решилась покорять Москву, где и познакомилась с Игорем Николаевым. Композитор сразу написал для нее песню "Желтые тюльпаны", именно он придумал псевдоним "Королева".

Уже в 1992 году Николаев записывает с Королевой первую совместную композицию "Дельфин и русалка", и пару стали связывать не только рабочие отношения – в этом же году они поженились.

В 2000 году супруги развелись – к тому моменту певица уже была беременна от стриптизера Сергея Глушко, более известного как Тарзан. В 2003 году пара поженилась, у них родился сын Архип.

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