"Что за панталоны": фанаты раскритиковали дерзкий наряд Регины Тодоренко

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась снимком с российским рэпером Витей АК-47 (Виктором Гостюхиным).

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он вызвал волну обсуждений. На снимке Тодоренко предстала в откровенном черном боди с завязками и светлых шортах в бельевом стиле и высоких сапогах.

"Вот такая коллаба c @vityaak случилась пару дней назад. Догадываетесь , что мы делали совместно? Секс не предлагать", - шутливо подписала ведущая.

Подписчики Регины по-разному отреагировали на фото, кто-то раскритиковал ее за выбор наряда, а кто-то расхвалил снимок.

"Мощное фото", "Витя и в очках спит наверно, и лицо моет в очках", "Что за шорты, ужас", "А пижамные трусы зачем?", "Что за панталоны", "Регина красивая", - писали юзеры.

Напомним, что Тодоренко застукали за поцелуями с известным певцом.

Ранее Регина Тодоренко попала в больницу и рассказала о болезни.