С игрушками для взрослых: Дорофеева и Дантес пофантазировали о планах на годовщину свадьбы

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и ее муж телеведущий и певец Владимир Дантес рассказали, как будут отмечать третью годовщину брака.

В народе третий год свадьбы называют "кожаным", говорится в "Светской жизни".

Так, Дантес признался, что в день свадьбы их их друг и свидетель подарил два ящика, наполненных предметами из секс-шопа.

"Возможно, мы воспользуемся этими снаряжения, почитаем инструкции, что, куда, как собирать, пригласим друзей - классная вечеринка будет", - сказал Дантес.

Сама Дорофеева вспомнила, как пришла домой в сексуальном костюме, который очень понравился мужу.

"Я помню, когда была съемка праздника на Новый год с Катей Осадчей, я была в латексе. Ты можешь сказать спасибо сейчас за этот костюм, в котором я пришла домой. Я была кошечкой, и тебе очень понравился этот костюм", - обратилась Надя к Дантесу.

По словам Дороффеевой, они всегда дарят друг другу особые подарки.

"В этом году мне бы очень хотелось, чтобы мы куда-то поехали", - сказала певица.

Ранее группа "Время и Стекло" представила новый клип на песню "Е,Бой".