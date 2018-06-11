"Мы снова наморщили мускулы зада". Слепаков представил песню о спасении Кадыровым российского футбола: видео

Российский актер комедийного жанра и КВН Семен Слепаков написал и исполнил песню "Оле-Оле-Оле!" в характерном жанре сарказма по отношению к политике и обществу РФ.

"И хоть потрепала нас олимпиада, мы снова наморщили мускулы зада", "Плевать, что не очень дела в королевстве, на дело благое отыщутся средства", - звучат первые слова композиции, опубликованной в YouTube.

Шоумен в тексте музыкальной работы заявил, что футбольная команда России – "га*но", но ситуацию может решить глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Рамзан, Рамзан, Рамзан, нас он приведет к призам. Рамзан, Рамзан, Рамзан, твердый как пармезан. Не верит мужским слезам. Служит примером сам. Нужен нашим тормозам", - говорит в песне Слепаков.

Финалом композиции стал отказ Кадырова от футбола, который готов решать проблемы в Чечне, но не поднимать российский футбол.

В комментариях пользователи заявили, что Слепаков является "Высоцким нашего времени", однако были и те, кто убежден в необходимости в будущем принести извинения Кадырову.

Напомним, ранее Слепаков записал новую песню по мотивам высказываний российского премьера Дмитрия Медведева во время скандального визита чиновника в незаконно аннексированный Россией Крым.