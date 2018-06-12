"Не выдержали напора". Фанатки Олега Винника выломали ворота стадиона в Полтаве

Фанатки украинского поп-исполнителя Олега Винника сломали ворота футбольного стадиона Ворскла имени Алексея Бутовского в Полтаве.

Инцидент произошел 9 июня во время концерта, сообщается на странице Poltava Live в соцсети Instagram.

"Во время концерта Винника в Полтаве зрители снесли ворота стадиона. 9 июня на стадионе Ворскла Олег Винник давал концерт в рамках всеукраинского тура", − говорится в тексте

Напомним, ранее Олег Винник рассказал о том, почему не гастролирует в России.