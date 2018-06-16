"Настя — худышка". Каменских покрасовалась в спортивном образе, фото

Известная украинская певица Настя Каменских выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в спортивном образе — в шортах и маечке.

Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за семь часов оно собрал более 77 тысяч лайков.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Настя — худышка", — написал emeralddragon.art.

"Невероятно красивая", — считает __vldskrskr__. "Настюха, ты бомба!!!", — отметила tanya.5007.

Напомним, в конце мая Настя Каменских призналась, что обручена, однако не стала рассказывать, кто является ее избранником и не поделилась информацией о будущем замужестве.