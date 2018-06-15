"Классные ляхи". Каменских взбудоражила фанатов стройной фигурой: фото

Исполнительница продемонстрировала результат систематических тренировок.
Известная украинская певица Настя Каменских показала спортивное фото, на котором можно рассмотреть прекрасную фигуру знаменитости.
Исполнительница опубликовала в Instagram снимок со стадиона, на котором она регулярно занимается спортом.
Похудевшая и подтянутая фигура Каменских вызвала шквал одобрительных комментариев подписчиков и ценителей таланта певицы. Большинство фанатов восхищаются напором и силою воли знаменитости, которая смогла скинуть лишние килограммы.
"Классные ляхи", "Красотка", "Настя-худышка", "Нереальная", "Какая вы красивая. Глаза радуются", - написали подписчики блога певицы в комментариях.
Напомним, ранее Каменских поделилась снимком, на котором она позирует в нежно-розовом костюме из толстовки и мини-шортиков, подчеркивающих стройные ноги знойной красотки.