"Классные ляхи". Каменских взбудоражила фанатов стройной фигурой: фото

Известная украинская певица Настя Каменских показала спортивное фото, на котором можно рассмотреть прекрасную фигуру знаменитости.

Исполнительница опубликовала в Instagram снимок со стадиона, на котором она регулярно занимается спортом.

Похудевшая и подтянутая фигура Каменских вызвала шквал одобрительных комментариев подписчиков и ценителей таланта певицы. Большинство фанатов восхищаются напором и силою воли знаменитости, которая смогла скинуть лишние килограммы.

"Классные ляхи", "Красотка", "Настя-худышка", "Нереальная", "Какая вы красивая. Глаза радуются", - написали подписчики блога певицы в комментариях.

Напомним, ранее Каменских поделилась снимком, на котором она позирует в нежно-розовом костюме из толстовки и мини-шортиков, подчеркивающих стройные ноги знойной красотки.