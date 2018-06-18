Телеведущая Лилия Ребрик показала трогательные крестины дочери: фото

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик и ее муж хореограф Андрей Дикий окрестили новорожденную дочку Полину.

"Такой важный день в нашей жизни. В жизни нашей Полины. Небесного руководства и поддержки тебе во всем, доченька!", - подписала знаменитость снимки в Instagram.

Церемония крещения 1,5-месячной малышки состоялась в Свято-Покровском соборе Киева. В важном событии звездной пары приняли участие только самые близкие родственники и друзья.

Для крестин маленькой Полины знаменитость выбрала нежный familylook. Телеведущая надела очаровательное платье розового цвета. В таком же платье пришла и дочь Лилии Ребрик и Андрея Дикого – Диана. Малышка крепко спала на руках отца в белом одеянии с кружевами.

Напомним, вторая дочь Ребрик появилась на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Имя Полина дала малышке ее старшая сестричка , 5-летняя Диана.