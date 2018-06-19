"Ого какой необычный образ": Леся Никитюк поразила фанатов стильным нарядом

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила поклонников своим нарядом.

Снимок, на котором ведущая позирует на фоне старого здания в коротком серебристом платье с черной прозрачной туникой, она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Всем хорошего дня!!!! Зюзюзюзики", - подписала кадр ведущая.

Одни подписчики отметили, что сперва не узнали Никитюк, другие же расхвалили ее платье.

"Ого какой необычный образ", "Крутяк! Очень красивая! И стильно!", "Зюзюзюзики? Кто это?)) это зюгановцы или маленькие коммунисты?", "Леся - Вы прекрасны! ", "А ноги какие прекрасные", - расхвалили подписчики.

Ранее Леся Никитюк похвасталась снимком с Анной Седоковой.