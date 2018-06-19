Группа Rammstein выпустит новый альбом впервые за 9 лет

Культовая немецкая рок-группа Rammstein сообщила о выходе нового альбома до конца 2018 года, который станет первой студийной работой музыкантов с 2009 года.

Новость о том, что немецкая группа завершает работу над записью альбома, появилась на странице мексиканского билетного оператора Stubhub.

Первыми новые песни услышат мексиканские фанаты - Rammstein объявили, что дадут два новогодних концерта в городе Мексики Пуэрто-Вальярта (31 декабря и 2 января).

"В данный момент группа находится в финальной стадии продакшена ее седьмого студийного альбома, который выйдет до конца этого года, так что мексиканские фанаты весьма вероятно смогут первыми услышать новые песни", - говорится в описании мероприятия.

Ранее СМИ предположили, что именно солист группы Rammstein Тилль Линдеманн является отцом ребенка Светалны Лободы.