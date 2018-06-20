ABBA опубликовала первые фото с репетиции после воссоединения

Через 35 лет после распада легендарной шведской группы АВВА ее участники решили воссоединить коллектив и уже принялись активно работать в звукозаписывающей студии.

Первое фото группы после нашумевшего воссоединения поклонники смогли увидеть на официальной странице АВВА в Instagram.

"Фрида, Агнета, Бьорн и Бенни в студии RMV Studio в Стокгольме, записывают две новые песни. Выпуск запланирован на конец года", — написано в комментарии к снимку.

На одном из фото музыканты показали работу в студии, поскольку ранее участники группы анонсировали выход двух новых песен. На втором снимке шведские певцы собрались вчетвером после долгих лет творческой разлуки.

Напомним, ранее музыканты АВВА показали практически обнаженное архивное фото со времен своей молодости.