Группы Бумбокс и The Gitas удивили фанатов совместным треком

Украинская группа "Бумбокс" порадовала своих поклонников коллаборацией с гранж-рок-группой The Gitas из Лос-Анджелеса, созданной вокалистом и гитаристом Александром Чемеровым (экс-лидер группы "Димна суміш").

Артисты записали совместную песню "Тримай мене", которую разместили на канале familyboombox в YouTube.

Над текстом песни совместно работали и Андрей Хлывнюк, и Александр Чемеров. Музыка к треку принадлежит Чемерову и Сергею Мартынову. Песню записывали на двух студиях: в Киеве на Бобина Records і в Лос-Анджелесе на Red Gate Recorders.

По словам Чемерова, в песне каждый найдет свой смысл.

"Песня очень глубокая и главное, что в ней есть - это воздух, который остается для слушателя. Каждый сможет сам натянуть на себя свой смысл, несмотря на то, что мы с Андреем тоже каждый вкладывали туда свои смыслы. Там есть и между строками, и в строках, и в настроении музыки, и в подаче, в том, как мы это делаем, как поем, как мы это чувствуем", - отметил Чемеров.

Хлывнюк добавил, чтобы понять смысл этой песни, стоит прийти на концерт The Gitas или Бумбокса, и услышать ее вживую.

Музыканты пообещали, что в скором времени появится и клип на эту песню.

Ранее лидер "Бумбокса" сделал заявление о своей политической карьере.