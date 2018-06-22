Борис Гребенщиков сегодня даст уличный концерт в Киеве

Лидер российской рок-группы "Аквариум", певец, поэт, композитор и гитарист Борис Гребенщиков, который перенес концерты из-за проблем со здоровьем, выступит сегодня, 22 июня, в Киеве.

Артист даст концерт на Пейзажной Аллее в центре Киева около полудня, сообщает "112 Украина".

"Когда от солнца станет горячо, на Пейзажной аллее, напротив фундамента Десятинной", - так Гребенщиков анонсировал мини-концерт.

Кроме того, Гребенщиков с музыкантами группы "Аквариум" вечером выступят в киевском клубе Caribbean Club с новым альбомом "Время N".

Ранее стало известно, что "Аквариум" готов выступать в Крыму и в Луганске с Донецком.