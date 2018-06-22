Ник Кейв назвал российского режиссера, к фильму которого хочет записать саундтрек

Легендарный австралийский рок-музыкант Ник Кейв рассказал, что после просмотра фильма "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева, ему захотелось поработать с ним над новым проектом.

"Мне было мучительно смотреть, меня мутило, когда я уходил из кинотеатра. Но это невероятно сильный фильм, чистая мизантропия", — рассказал Кейв в интервью РИА "Новости".

Он добавил, что хотел бы встретиться со Звягинцевым, и создать музыку для нового проекта.

"Написать музыку… да все, что угодно", — уточнил исполнитель.

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