"Красивые сосисочки". Оля Полякова похвасталась длинными ножками на пляже, фото

Украинская певица Оля Полякова выложила в Сеть фотографию с пляжа, на которой запечатлены ее длинные ножки.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

Фото за час собрало более 15 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Красивые сосисочки", — считает g.shock_in_ukraine. "А где шлепки???", — спросил gerboff. "Бесконечные ноги", — написала ya_olga_vasileva.

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети необычное снимком с пляжа — на нем певица запечатлена в косметической маске на лице и в кепке. Посмотреть забавное фото можно здесь.