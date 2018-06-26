Ольга Сумская объяснила участие в российском кино

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская заявила, что с российскими коллегами общается только в соцсети Facebook, иногда говорит по телефону.

Сейчас "не снимаюсь в российском кино", рассказала ведущая во время чата на "Главреде".

"И часто ситуация бывает такой: как раз на днях прошла премьера сериала "Плакучая ива" на одном из российских каналов с моим участием. Получаю нелестные комментарии, а порой и вовсе брутального характера в личные сообщения, мол, "как вы могли так поступить...", — отметила гостья.

По ее словам, "сериал снимался как раз в 2013-2014 годы, когда события только разворачивались (агрессия РФ против Украины — Ред.), работали в основном в Минске".

"Кто мог подумать на то время, что события зайдут так далеко. Часто зовут в российскую антрепризу (частное театральное или иное зрелищное предприятие — Ред.), и, понятное дело, я категорически отказываюсь", — добавила собеседница.

Ранее Ольга Сумская выразила мнение, что прекратить войну на Донбассе могут только политики, а актеры делают свое дело. Народная артистка Украины подчеркнула, что на части востока нашей страны людей окружает "безысходность, безденежье, потеря близких".