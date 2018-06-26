Побил все рекорды: Пол Маккартни "взорвал" Сеть, побывав на караоке-шоу

Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни участвовал в популярном караоке-проекте Carpool Karaoke Джеймса Кордена.

Видео было опубликовано на официальной странице шоу Кордена в YouTube. Ролик за 4 дня побил рекорды просмотров – около 15 миллионов пользователей видеохостинга посмотрели видео с легендарным музыкантом.

Суть караоке-шоу в том, что ведущий со знаменитостью ездят в машине и поют хиты приглашенного артиста. В этот раз Корден приехал в Ливерпуль – родной город Маккартни, они исполнили самые известные хиты The Beatles, а также новые композиции музыканта.

Ранее Маккартни опубликовал песни из нового сольного альбома.