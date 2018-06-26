"Регина разбабела немного": фанаты разнесли Тодоренко за лишний вес

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая с российским поп-исполнителем Владом Топаловым отпраздновала свой день рождения в Лондоне и даже сходила на два концерта – Эда Ширана и Бейонсе с Jay-Z, поделилась снимками с дачи в Одесской области.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото со своей сестрой, где они позируют в маленьком надувном бассейне в купальниках.

Подписчики звезды отметили, что у нее увеличилась грудь, и в целом она поправилась. Фанаты предположили, что причиной тому – беременность Регины.

"Как будто грудь чуть больше стала", "Мне кажется, она грудь сделала, или не знаю что. Но раньше было меньше!", "Регина разбабела немного, может, на фоне систер", "Ты беременна?", - писали подписчики.

Ранее Регина Тодоренко позировала без макияжа.