У частей тела Оли Поляковой появились собственные аккаунты в Instagram

Украинская певица Оля Полякова сообщила, что у ее ног появился собственный аккаунт в соцсети.

На своей странице в Instagram певица выложила скриншот нового аккаунта, где есть исключительно фото ног звезды.

"Мои ноги создали свой аккаунт. Неблагодарные, говорят, что это они сделали меня звездой, не ну не наглость?", - подписала фото Полякова.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)25 Июн 2018 в 10:59 PDT

Не удивительно, что эта знаменитая часть тела певицы привлекла столько внимания – ведь из роста Поляковой в 188 сантиметров, ноги занимают рекордных 127 сантиметров.

Также в Instagram появилась страница еще одной части тела артистки, - там выкладывают снятые вблизи глаза Поляковой.

Публикация от Глазки Богини (@glaza_polykovoy)25 Июн 2018 в 11:27 PDT

Ранее Оля Полякова заинтриговала фанатов полуголым фото.