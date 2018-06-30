Ирина Шейк покорила фанатов соблазнительными фото в ковбойском стиле

Известная 32-летняя модель Ирина Шейк снялась в образе ковбоя для французского журнала "Elle".

На своей странице в Instagram известная модель выложила фото, на которых она позирует в разных образах. К слову, сьемки произошли еще до того, как модель сменила имидж, и коротко подстригла волосы.

На первом фото Ирина позирует в белых брюках и рубашке с коричневыми кожаными сапогами. Образ дополнила соломенная шляпа.

Также модель появилась в белом платье с рюшами с массивными сапогами.

На самой обложке Шейк позировала в завязанной на талии белой рубашке с расстегнутыми пуговицами.

Ранее Ирина Шейк ужаснула фанатов сменой имиджа.