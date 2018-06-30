"Опять напьешься?": сын Таисии Повалий публично высмеял мать

Сын скандально известной украинской певицы и экс-народного депутата от "Партии регионов" Таисии Повалий Денис решил жестко подшутить над мамой.

На своей странице в Instagram артистка поделилась фото, на котором позирует в самолете с бокалом шампанского.

"Сыночка, мы уже отмечаем!", - написала под фото артистка.

На что Денис решил подколоть маму.

"Опять напьешься и будешь лезть обниматься?", - в шутку написал Денис.

Однако подписчики возмутились такому поведению сына певицы, и назвали его хамом.

"Стебаться можно с друзей....а не с мамы 35-летнему мужику((( феее...", "Опустил маму ниже плинтуса…Милый сынок", "Ну ты и хам", - возмутились подписчики артистки.

Сама же Повалий не разозлилась на сына.

"Конечно, сыночка!!! Когда же еще мне можно тебя пообнимать", - ответила артистка.

Ранее Таисия Повалий вернулась в Киев.