"Вряд ли я это скажу тебе в глаза": Ольза Бузова заинтриговала фанатов личным признанием

Российская певица Ольга Бузова удивила поклонников личным признанием.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram, на котором она запечатлена в машине, она закрыла половину лица волосами, словно стесняясь.

"Вряд ли я это скажу тебе в глаза... поэтому оставлю это здесь. Я соскучилась", - заинтриговала певица.

Поклонники тут же стали предполагать, кому же адресовано ее обращение.

"По Филе скучаешь?", "Господи, я надеюсь это не Тарасову. Этому дегенерату", "По Гриценко?", "Интригааа", "Скучаешь по Роме Гриценко?", - спрашивали подписчики.

Также на этом фото большинство обратили внимание на позу артистки, и на ее ногти.

"Ногти куриные", "Неискренняя, фальшивая, зазвездившаяся особа", "Ну все, влюбилась. Нюхает чужие, нарощенные волосы", "Фуууу...мерзкая", - критиковали юзеры.

Другие же наоборот расхвалили артистку за ее внешний вид, и нежное фото.

"Как всегда шикарна", "Само очарование", "Олечка, вы такая нежная здесь", - восхищались подписчики.

Ранее Ольга Бузова вызвала жаркие споры под эротическим видео в нижнем белье.