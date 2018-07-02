"Деревья обижаются". Автомобиль музыканта Харчишина стал жертвой стихии: фото

Певец рассказал, что инцидент произошел во дворе дома его родителей.
Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал, что ночью на его автомобиль упало дерево.
"P. S. Навещайте родителей чаще, потому что даже деревья обижаются. А фестиваль Lesia Grand Fest был хороший, хоть и воды было много. Сцена не упала, а вот яблоня не выдержала. На удивление, Volvo xc60 мужественно восприняла удар судьбы", - написал артист сообщение в Instagram.
Певец написал, что происшествие принесло много эмоций, однако транспортное средство, к счастью, не получило масштабных повреждений.
Как ранее сообщалось, у лидера известной украинской группы "Dруга ріка" Валерия Харчишина есть фото с 19-летней снайпершей боевиков Анастасией Ворошиловой, которую ранее задержали на Донетчине.