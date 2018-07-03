Земфира флагом России на концерте в Беларуси вызвала гнев украинцев: видео

Известная российская певица Земфира вызвала шквал критики со стороны украинцев, которые приехали в Беларусь специально на ее концерт. Зрителям не понравилось, что исполнительница демонстрировала свою радость в связи с футбольной победой сборной России.

"Земфира спела максимально неудачные 8-9 песен. Вышла во флаге России со словами "Мы вышли из группы на чемпионате мира". Кто "мы" бл*ть? Ты не в России. Ты в Беларуси. Зачем ты нас поздравляешь? Мазафака, она вплела поздравления сборной в свои песни. Господи, мы уже поняли, что ты болеешь. Но мы как бы на музыку твою приехали", - написала в Facebook Анна Филимонова.

Девушка возмутилась тем фактом, что Земфира добавила политики в концерт, который фанаты хотели видеть аполитичным.

"Сложилось такое впечатление, что ей было так тяжело, что поздравлять сборную через каждые три минуты было для неё передышкой. Потому что она почти не пела", - добавила она.

При этом пользователи социальных сетей разделяют негодование, вспомнив реакцию Земфиры на флаг Украины на одном из ее концертов.

Напомним, Земфира на концерте в Вильнюсе негативно отреагировала на поднятый фанатами украинский флаг - показала "фак" и грязно выругалась.