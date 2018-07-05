Без трусиков? Настя Каменских поразила откровенным нарядом на Atlas Weekend

Известная украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что обручена, заинтриговала поклонников откровенным нарядом во время выступления на одном из самых масштабных фестивалей лета Atlas Weekend-2018.

Артистка на сцене устроила жаркие танцы в блестящем черном мини-платье с высокими разрезами на бедрах. Свои стройные ноги артистка также подчеркнула высокими ботфортами на каблуках, и сделала привычную прическу – кудри.

Судя по фото, на артистке нет нижнего белья – о чем сразу предположили поклонники. Однако они нашлись и те, кто посчитал, что певица просто надела трусы с высокой посадкой.

На фестивале артистка также удивила поклонников премьерой новой песни "Lomalo".

Ранее Настя Каменских поразила фанатов стильным образом.