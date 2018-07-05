Стало известно, почему легендарная рэп-группа "Кровосток" не выступит на Atlas Weekend

В четверг, 5 июля, появилась официальная информация о том, что крупный музыкальный фестиваль Atlas Weekend, проходящий в столице Украины на "ВДНХ" лишился заявленного в "лайн-апе" известного коллектива.

Широко известная рэп-группа "Кровосток" из России, которая была должна была выступить в на площадке North Stage в субботу, 7 июля, заявила об отмене своего сета.

"Друзья, к сожалению, мы вынуждены сообщить о том, что выступление группы Кровосток на Atlas Weekend переносится на следующий год по причинам, не зависящим от организаторов фестиваля", − говорится на официальной странице Atlas Weekend в социальной сети Facebook. Фронтмен "Кровостока" Антон Черняк, более известный под сценическим псевдонимом Шило, "получил" перелом ноги.

Музыкант также записал видеообращение к фанатам, в котором извинился за отмену выступления и пожелал "хорошо провести время".

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская поп-рок-группа "Звери" отказалась выступать на Atlas Weekend.