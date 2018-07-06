Пронзительный взгляд и мускулы: Олег Винник появился на обложке журнала

Популярный украинский исполнитель Олег Винник появился на обложке журнала "Отдохни" в брутальном образе: легкая щетина, распущенные волосы, и черная футболка, которая подчеркивает бицепсы артиста.

Винник также дал интервью, в котором рассказал, что мечтает о своем доме.

"Я мечтаю построить дом, с озером с карпами, и чтобы ива возле него… Чтобы там можно было сидеть с удочкой… И чтобы это обязательно было в Украине! Может это банально, но это моя мечта. Я смотрел какие-то участки, проекты, но не могу представить, что вот сейчас ввяжусь в стройку, думаю, время придет. А покупать готовый дом не хочу. Хочу построить, чтобы там было все так, как мне нравится, в экостиле. Даст Бог, все сложится", - поделился Винник.

Также артист раскрыл секрет идеальной физической формы: он ест много зелени, заставляет себя питаться овсянкой, хотя ее не любит, и усердно занимается спортом.

"С утра – пару ложек овсянки, хоть я ее и не люблю особо, но она полезная. Днем – белок с клетчаткой: яйца с листьями салата. Вечером могу котлету съесть. Но не жирную и не жареную. Я вообще в еде не привередливый, мне легко придерживаться правильного питания. Руколу просто обожаю! Могу ее тоннами есть. А вот кефир, говорят, полезен на ночь, но я его не люблю, разве что с медом", - отметил исполнитель.

Ранее Олег Винник рассказал, почему в начале карьеры его не воспринимали всерьез.