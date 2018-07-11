Алла Пугачева рассказала, почему в детстве ей дали прозвище Дикарка

Российская певица Алла Пугачева поделилась, что в детстве общение ей давалось с большим трудом, поэтому получила прозвище Дикарка.

Некогда было общаться, все время заставляли учиться, рассказала артистка в интервью актеру Олегу Меньшикову, опубликованном на его канале в YouTube.

"С детства я была настолько закомплексованная и застенчивая, ну такой настоящий, типичный интроверт… мне общение всегда давалось с большим трудом. Ну то, что у меня было прозвище Дикарка, — это я уже давно говорила…", — отметила исполнительница.

По словам Пугачевой, ей некогда было общаться, поскольку "то музыкой занималась, то еще чем-то, все время заставляли учиться, один месяц в году разрешали отдыхать, и поэтому не знала, как".

"И для того, чтобы мне преодолеть себя, я шла в компанию тех ребят, которые ну там собирались… и внушала себе: "Ну ты главная, ну иди…". И вот так, внушая-внушая себе, я почему-то появлялась среди них, и они все замолкали, говорили: "Привет", — добавила собеседница.

Ранее Алла Пугачева поделилась интимными подробностями жизни с мужем — российским юмористом, телеведущим, актером Максимом Галкиным, с которым воспитывает 4-летних двойняшек Гарри и Лизу.