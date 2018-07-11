ФИФА просит вещателей ЧМ-2018 меньше показывать на трибунах привлекательных женщин

Международная федерация футбола в рамках антидискриминационной кампании требует от официальных вещателей ЧМ-2018 меньше показывать привлекательных девушек на трибунах стадионов.

Как сообщает АР, аналитики ФИФА выявили случаи дискриминации во время матчей в России. В частности, они связаны с работой женщин-репортеров, к которым приставали футбольные фанаты.

Отмечается, что сексизм не должен стать проблемой нынешнего чемпионата, поэтому ФИФА просит не заострять внимание на женской половине стадионов.

Напомним, российская фанатка, которую СМИ признали самой горячей болельщицей ЧМ-2018, оказалась порнозвездой.