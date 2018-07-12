"Каждой сучке нравится это": "Руки-базуки" зачитал рэп и выпустил первый клип

Бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", получивший это прозвище из-за накачанных синтолом мышц, выпустил первый клип, в котором зачитал рэп с российским исполнителем Грантом Айрумовым (Grant).

Клип под названием "Успех" был опубликован на канале Терешина в YouTube.

В ролике оба исполнителя стоят у стены, основные партии исполняет Айрумов, но когда приходит черед Терешина, он выдает свой "секрет успеха".

"В этом клубе я сегодня самый свежий парень. Я молод, в кармане кеш — меня ничто не парит! На груди золото — каждой сучке нравится это, но я холоден к каждой — не люблю париться летом", - зачитал Терешин.

В комментариях под видео уже появились первые отзывы о творчестве Терешина: юзеры возмущены низким уровнем исполнения, и странными движениями бодибилдера.

"Даже в бит не попадает, а базука как даун руками машет", - написал пользователь кек чебурек. "Ахахахаха!!! *бааать. Если нет голоса, и актерского мастерства, не фиг такой клип записывать. Просто чисто ради хайпа этот Грант решил записать клип с ним", - посчитал Russian Buryat. "Яяя - синтольная квашня", - переделал текст песни Николай Говнорезов.

Напомним, житель Пятигорска прославился в конце прошлого года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций синтола.

Ранее "Руки-базуки" обзавелся жуткими "икрами-ракетами".