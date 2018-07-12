"Чуть не стошнило": Волочкова показала фанатам изуродованные ноги без пуантов, но ужаснула не этим

Известная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками видео, на котором решила показать результат изнурительных тренировок и продемонстрировала свои ноги без обуви.

На своей странице в Instagram балерина поделилась роликом, на котором она расшнуровывает и снимает пуанты. Танцовщица продемонстрировала, насколько деформировались стопы ее ног из-за постоянной работы – по словам артистки, она занимается по три часа в день. Затем балерина сделала то, что повергло многих юзеров в шок, и вызвало ужас – она резко стала всем своим весом на пальцы ног, и прозвучал громкий жуткий звук – балерина просто прохрустела суставами, а подписчики пожаловались, что от такой неожиданности их чуть не стошнило.

"Елки, как я испугалась от этого хруста", "Чуть не стошнило", "Прям Голум из Властелина колец... Один в один. И "моя прелесть" на пальце.... Фууууу", "Хруст пугающий", "Фу мерзость…", - возмущались юзеры.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 11 Июл 2018 в 6:02 PDT

Ранее голая Волочкова резко дала отпор хейтерам.