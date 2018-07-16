"Фанерщик": Григорий Лепс оконфузился на сцене

Певец просто открывал рот под фонограмму
Российский певец Григорий Лепс попал в досадную ситуацию во время выступления на свадьбе российского предпринимателя и музыканта Эмина Агаларова.
На своей странице в Instagram продюсер Сергей Кожевников выложил видео, на котором Лепс с Тимати исполняли песню "Я уеду жить в Лондон". Однако Лепс не успел вступить в свой куплет, и начал петь уже после того, как заиграла фонограмма с его голосом.
Поклонники артиста были в ярости – они назвали его "халявщиком".
"Фанерщик!", "Капец! Такая фанера лажевая", "Лепс халявит, просто открывает рот под минус", "Зачем под фанеру-то?", - возмущались юзеры.
Ранее Григорий Лепс шокировал фанатов признанием о первом сексуальном опыте.