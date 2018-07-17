"Беременна?": Регина Тодоренко заинтриговала поклонников последним фото

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко вновь заинтриговала подписчиков.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором она позирует в спортивном образе: белой футболке, разноцветных штанах, и кроссовках. На талии Регина завязала мастерку, и сверху поместила сумку.

"Каждый путешественник что-то коллекционирует: кто-то - магниты, кто-то - тарелки, кто-то брелоки, а я пересылаю себе и своим родным из разных стран открытки. Пишу на них всякие рассказы о том, что происходило в новом городе и отправляю. Через несколько лет так приятно читать забытые истории. Родители говорят, что по моим открыткам можно книгу написать", - написала ведущая.

Однако поклонники обратили свое внимание на то, что на последних снимках Тодоренко прячет свой живот под грудой одежды: либо надевает объемные платья, либо прикрывает рукой.

"Красотка, как всегда!", "Беременна?", "Блин, вот думаю, Регина скорее беременна. Если это так, то я очень рада, фотки выкладывает, где не видно живота, а здесь завязана кофта, сумка висит и вообще это было бы круто", - отмечали юзеры.

Ранее Регина Тодоренко рассказала об отношениях с российским певцом.