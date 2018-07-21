Режиссера "Стражей Галактики" уволили за старые твиты про педофилию и изнасилование

Автор двух первый частей "Стражей Галактики" Джеймс Ганн уволен с поста режиссера третьей части. Причиной увольнения Ганна стали оскорбительные твиты, которые режиссер разместил еще в 2008-2011 годах. В твитах Ганн злобно шутил о СПИДе, Холокосте, изнасилованиях и избиении детей, заявил председатель совета директоров Disney Алан Хорн.

Твиты Ганна действительно были оскорбительны.

"Лучшее в изнасиловании — это когда тебя перестают насиловать и ты такой: "Вау, как же это здорово, когда тебя не насилуют!"", - такого рода вещи писал режиссер.