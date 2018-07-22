"Мало времени". Виторган пожаловался на проблемы в браке с Собчак

Как и у большинства супружеских пар, в семейной жизни Максима Виторгана и Ксении Собчак есть свои проблемы. Актер на днях рассказал о том, что мешает ему в отношениях с женой. По его словам, трудности в их браке вызваны нехваткой времени на общение.

"Мы с Ксенией видимся не так часто и мало времени проводим вместе", - сказал он в интервью изданию "Собеседник".

Виторгон посетовал, что звездная пара слишком погружена в работу. Он много снимается, работает в театре, гастролирует и в итоге довольно редко видится со своей второй половиной. За пять совместно прожитых лет это стало для звездной семьи серьезной проблемой.

Актер признался, что пытается выкроить время на общение с женой и сыном Платоном, а также с детьми от первого брака – Диниилом и Полиной. Виторган рассказывает, что дочка успешно строит театральную карьеру, а сын готовится стать оператором и этим летом планирует поступить в профильный вуз.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Собчак беременна во второй раз.