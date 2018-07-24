"Ужасный образ": Наташу Королеву жестко раскритиковали за безвкусный наряд

Украинская певица Наташа Королева, которая сейчас живет в России, поделилась фото, которое разнесли ее же фанаты.

На своей странице в Instagram певица поделилась снимком, на котором позирует на мотоцикле в наряде в стиле Dolce & Gabbana: черная блуза с открытыми плечами, черная юбка в горошек и розы, и бант на голове.

"Ухууууууху, какого сегодня я оседлала красивого, стального коня! Да, в мотиках есть свой колорит!", - написала артистка.

Однако фанаты Королевой, как обычно, не стали расхваливать ее образ, а наоборот – разнесли певицу за, по их мнению, неуместный наряд.

"Безвкусный наряд", "Вульгарная была, и осталась", "Ужасный образ", "Что с лицом?", "Некрасиво, хабалисто как-то", - критиковали подписчики.

Ранее Наташа Королева крупным планом засняла свои прелести.